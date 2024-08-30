Bahçelievler Mahallesi sakinlerine, hayırsever Çorum halkı ve kuruluşlara seslenen Muhtar Önal, üniversitelerin yakın zaman içerisinde açılacağına dikkati çekerek, “Muhtarlığımıza çok sayıda öğrenci burs başvurusunda bulunmaktadır. Özellikle bu yıl üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerimiz ve aileleri zor durumdadır. Okuyacağı üniversiteye yol parasında dahi zorlanan öğrencilerimiz mevcuttur. Herkesi bu kardeşlerimize yardımcı olmaya çağırıyorum. Miktar hiç önemli değildir. Önemli olan gönül rızası ile katkıda bulunmaktır” dedi.

Aziz Önal, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

YARDIMLAR NASIL YERİNE ULAŞACAK

“Yardım etmek isteyen dostumuza öğrencimizin iban numarası verilecek, yardım yapmak isteyen dilerse doğrudan öğrencinin iban numarasına yardımını yapacak.

Yardım etmek isteyen isterse yardımını muhtarlığımıza yapacak, muhtarlığımız yardımı öğrencinin iban numarasına havale ederek dekontunu ve öğrencimizin telefon numarasını yardım sahibine gönderecek.

Yardım yapmak isteyen kişi isterse kendisine iban numarası verilecek, iban numarasına gönderdiği döviz veya Türk lirası öğrencilere gönderilerek dekontları ve öğrencilerimizin telefon numaraları yardım sahibine gönderilecektir.

Bir öğrencimize sezon süresince burs vermek isteyen yardımseverlerimize en ihtiyacı olan öğrencimizin ibanı gönderilecektir.

Ben şahsım adına 5.000 TL ile bu yardımlaşmayı başlatıyorum.

100 TL., 200 TL., 500 TL., 1000 TL. miktar hiç önemli değildir. Önemli olan yardımlaşma ruhunun yaşatılmasıdır.

BİR ÖĞRENCİN OLSUN!

İRTİBAT TELEFONLARI:

AZİZ ÖNAL (MUHTAR) : 0 532 673 42 20

MUHTARLIK : 0 364 333 11 67

E-MAİL : [email protected]”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ