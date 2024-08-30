Edebi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve Türk ulusunun azim ve inancıyla Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın 102 yıl önce büyük bir zafere dönüştüğünü söyleyen Dr. Nail Yıldız, Genel Sağlık-İş Sendikası olarak tam bağımsızlığımıza her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu eser (Büyük Zafer), Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur.” sözleriyle tanımladığını hatırlatan Dr. Yıldız, “Bu zafer tarihimizin akışını değiştirerek demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Sendika olarak, tam bağımsızlığımıza her zaman sahip çıkacağız. Büyük Zaferin 102’nci yıl dönümünü coşkuyla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK