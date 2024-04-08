Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Solmaz, bayramların, insani ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu kaydetti.

Bayramda tüm kırgınlıkların unutulmasını temenni eden Dinçer Solmaz, hoşgörü vurgusu yaparak, dostlukların güçleneceği bir bayram diledi. Solmaz, “Sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel günleridir. Yaşadığımız bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli barış, kardeşlik duygularını daha da güçlendirerek bu bağları korumalı, bayramları birbirimizi kucaklamak için fırsat olarak görmeliyiz.

Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı en özel günlerdir. Tüm bu duygu ve düşünceler ile başta Çorum ve Türkiye’nin mutlu, huzurlu ve barış içinde bir bayram geçirmesini diliyor, yaşayacağımız bu bayram coşkusunun aydınlık günlerimizin müjdecisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ