Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP iktidarında asgari değil, insanca yaşamayı esas alan bir ücret sistemini hayata geçireceklerini bildirerek, sendikasızlaştırmaya ve toplu sözleşme hakkının gaspına son vereceklerinin altını çizdi.

Solmaz, emek mücadelesi veren herkesin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, tüm dünyada işçilerin dayanışma ve mücadele ruhunu yücelttiği 1 Mayıs’ı kutladı.

1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda hak, özgürlük ve adalet arayışının güçlü bir ifadesi olduğunu dile getiren Solmaz, “ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen” diyerek, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde tüm emek kesimini alanlara davet etti.

Solmaz, “Emekçilerin hak ve özgürlüklerinin savunulması için tüm yol arkadaşlarımızı omuz omuza yürümeye çağırıyoruz” dedi.

Ekonomik zorluklar, işçi hakları ve sosyal adalet konularına da dikkat çeken Solmaz, 1 Mayıs’ın bu sorunların yüksek sesle dile getirileceği önemli bir gün olduğunu vurguladı. Tüm Çorumlulara 1 Mayıs etkinliklerine davet eden Solmaz, dayanışma ruhunun büyütülmesi gerektiğini açıkladı.

“ERKEN SEÇİM ŞART”

Ülkenin; ekonomisi başta olmak üzere hukuk, adalet ve demokrasi bakımından can çekiştiğini ifade eden Solmaz, “Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını hesaba katarsak korku dolu günler emekçileri bekliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir an önce sandığın önümüze gelmesini ve erken seçimin acilen yapılmasını istiyoruz. Ülke bu adalet ve ekonomi krizinden ancak erken seçim ve yeni bir iktidar sayesinde kurtulur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyeceklerini ifade eden Dinçer Solmaz, her zaman emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacaklarını kaydetti.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA,

YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ”

Dinçer Solmaz, “asgari değil, insanca yaşamayı esas alan bir ücret sistemi kuracağız. Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkacak, yoksullukla değil refahla yarışan bir ücret politikası inşa edeceğiz. Hiçbir emekçiyi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum etmeyeceğiz. Ücretleri bilimsel veriler ışığında sendikalarla birlikte belirleyeceğiz” diye konuştu.

Taşerona, güvensizliğe, kayıtdışılığa ve kamuda kayırmacılığa son vereceklerinin altını çizen Solmaz, “Kamuda ve özel sektörde kuralsız ve örgütsüz çalışmayı sona erdireceğiz” ifadesini kullandı.

İnsanca koşullarda yaşanabilir bir emeklilik sistemi inşa edeceklerini bildiren Solmaz, emeklilik sistemini adaletli ve sürdürülebilir hale getireceklerini, emekli aylıklarını insanca yaşam düzeyine çıkartacaklarını vurguladı.

Solmaz, sendikasızlaştırmaya ve toplu sözleşme hakkının gaspına son vereceklerini dile getirdi.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz” mesajı veren Solmaz, tüm emekçileri, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partilileri 1 Mayıs kutlama etkinliklerine katılmaya, alanlarda omuz omuza mücadeleye destek vermeye davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ