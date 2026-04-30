Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren, http://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden “online” olarak kesim sıralarını alabilecekler.

Çorum Belediyesi, altı yıldır hizmete sunduğu kurban kesim randevu sistemini bu yıl da 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren, aktif hale getirecek. Buna göre büyükbaş kurbanlıklarını Halk Et kombinasında kestirmek isteyen vatandaşlar http://kurban.corum.bel.tr adresine girerek sisteme kayıt olup; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Kurban Kesim Randevu Sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasının Kurban Bayramı boyunca hizmet vereceğini söyledi. 6 yıldır devam eden online kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren hizmete sunmuş olacağız. http://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler.” dedi.

VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE, MODERN

VE HİJYENİK ORTAMDA KESİMLER YAPILIYOR

Halk Et Kombinasında yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda Veteriner Hekim Kontrolünde, deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak, İslami usullere riayet edilerek yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda bayramın 1. günü (27 Mayıs 2026 Çarşamba) sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, bayramın 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılmaktadır. Vatandaşlarımız 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren online kurban kesim sistemimize kayıt yaptırarak, büyükbaş kurbanlıkları için “Randevu Al” kısmına girdikten sonra burada “paylamalı” ya da “paylamasız” olarak sıralarını alabileceklerdir. Kurban kesim sıralarında “paylamalı” kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasını seçerek kesim sırasını alırken, “paylamasız” kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilirler. “Paylamalı” sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak aynı gün içinde teslim edilirken, “paylamasız” sıra alanlara ise, kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak hemen kesim sonrası teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın “online” Kurban Randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için kendi kimlik bilgileri dışında, 2 hissedarının da isim, soy isim, TC. kimlik numaraları, gün, ay ve yıl olarak doğum tarihleri ile hissedarlarının telefon numaralarını da hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurban Bayramının 1. Günü 1-150 arasında kurban kesim sırası alanların, kurbanlıklarını 26 Mayıs 2026 Salı (Arife) günü saat 15.00’e kadar Halk Et Kombinamıza getirmeleri gerekmektedir. Kurbanını Halk Et Kombinamızda kestirmek isteyen vatandaşlarımız online olarak kesim sırasını alarak, gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını mezbahanemize getirebilir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR