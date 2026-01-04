Transfer görüşmeleri için Ankara’da olduğunu ifade eden Sportif Direktör Mustafa Soley, “Sosyal medyada ismi geçen Gençlerbirliği’nden Sinan Osmanoğlu ve Kocaelispor’dan Samet Yalçın ile bir görüşmemiz olmadı. Bu haberler tamamen yalandır. Şuan transfer görüşmesi için Ankara’dayız transfer komitesi ile birlikte. 2 oyuncuyu renklerimize bağladık. 4-5 oyuncu daha kadromuza katmayı planlıyoruz. En doğru transferleri yapıp ikinci yarıda bambaşka bir Çorum FK izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: RIFAT KARA