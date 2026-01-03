Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 18.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Arenaspor karşı karşıya gelecek. Lig’de iddiası kalmayan Çorum’un iki takımı yarınki maçta prestij mücadelesi verecek. 33 puanlı Osmancık Belediyespor ile 26 puanlı Çorum Arenaspor arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Tokat bölgesi hakemlerinden Safa Tarun yönetecek.

Ligin ilk yarısında Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Osmancık temsilcisi 3-1 kazanmıştı.