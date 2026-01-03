Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sezonun ilk yarısını 32 puanla 6.sırada tamamlarken Süper Lig’e yükselme umutlarını ikinci yarıya taşımayı başardı. Zorlu maçlara sahne olan ilk yarıda takımın gol yükünü ise orta saha ve kanat oyuncuları çekti.

9 FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Arca Çorum FK, ilk yarıda oynadığı 19 lig maçında 28 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Kırmızı-siyahlı takımın ilk yarı kadrosunda yer alan 26 futbolcudan 9’u gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü Emeka Eze 5 golle Arca Çorum FK’nın ligdeki skorer oyuncusu olurken, Paraguaylı kanat-forvet oyuncusu Brian Samudio, orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ve kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan 4’er golle skora çok büyük katkı sağladılar.

Orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ve kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan 3’er gol, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ve orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan 2’er kez gol sevinci yaşadılar. Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ise 1 gol kaydetti.