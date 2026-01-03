Arca Çorum FK’nın ligin ilk yarısındaki gol yükünü yerli oyuncular çekti. 26 kişilik futbolcu kadrosunda yer alan oyunculardan 9’u gol sevinci yaşarken, toplamda atılan 28 golün 16’sı yerli oyunculardan geldi.

Türk oyunculardan Oğuz Gürbulak ve Yusuf Erdoğan 4’er gol, Atakan Akkaynak ile Oğulcan Çağlayan 3’er gol, Ferhat Yazgan ise 2 gol attı. 7 yabancı oyuncudan Emeka Eze ligde 5 gol, Brian Samudio 4 gol, Danijel Aleksic 2 gol, Pedrinho ise 1 gol attı. Eze’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 golü bulunuyor.