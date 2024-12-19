Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 9. Sokak’ta silah sesi duyan Gece Bekçileri sesin geldiği sokakta boş tüfek kovanlarına rastladı.

Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada bir ikametin bahçesine atılmış 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada silahla ateş ettiği tespit edilen A.S.(21), yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan silahlar ve şüpheli ifade işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK