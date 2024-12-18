Alınan bilgiye göre C.B.'ye ait Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta bulunan ikamete silahlı saldırı düzenlendi.

Evinin kurşunlandığını ögrenen C.B., ise şüphelendiği A.G.'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de bulunan otomobiline balta ile zarar verdi.

Durumun ihbarı üzerine her iki adresede polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede F.S.'ye ait 19 AFA 792 plakalı otomobilde olayda kullanılan balta ile bir otomatik tüfek ve tüfeği ait çok sayıda fişek bukundu.

C.B., F.S. ve A.G., polis ekiplerince ifade işlemleri gereği pollis merkezine götürüldü.