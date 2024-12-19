Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan F.Ç.(32) idaresindeki içinde S.A.(24), İ.Ö.(29) ve E.Ö.’nün bulunduğu 19 ES 515 plakalı otomobilde çok miktarda ve farklı çeşitte uyuşturucu, 2 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz çakmak, uyuşturucu kulanım aparatı ile 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüphelilerden İ.Ö. ve S.A.’nın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin 974 lira ceza uygulanırken, otomobil ise incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne çekildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK