Alınan bilgiye göre E.K., Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak’ta bulunan bir işyerinde silahını temizlediği esnada, silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı A.Y.’yi bacağından vurdu.

Yaralı A.Y., arkadaşının da yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İşyerinde yapılan incelemenin ardından E.K., ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, A.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.