Çöplü Mahallesi’nde bazı sokak lambalarının son 4 aydır yanmadığını iddia eden vatandaşlar sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

2. Un Değirmen Sokak sakinleri ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşarak, aylardır sokaklarının zifiri karanlık olduğunu gece evlerine dönerken korku yaşadıklarını ve sorunun çözülmesini istedi.

Mahalle sakinleri, “Çocuklarımız gençlerimiz, yalnız yaşayan yaşlılarımız var, hepimiz korkuyoruz. Evimize hırsız girdi sorunu iletmemize rağmen çözülmedi lütfen sesimizin duyulmasını istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.