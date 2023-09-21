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Toplantıda, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından il genelinde devam eden “kısırlaştırma, küpe ve çip takımı ve rehabilitasyon” çalışmaları ve sahipsiz sokak hayvanlarının halk sağlığını tehdit eden boyutlarının nasıl giderileceği, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal ve uygun yaşam alanlarına kavuşturulmasına dair birliğe üye belediyeler tarafından ne tür tedbirlerin uygulanması gerektiği konuları görüşüldü.

Vatandaşların ve hayvan severlerin sahipsiz sokak hayvanlarını sağlık sorunlarına yol açacak şekilde meskûn mahal sınırları içerisinde beslememeleri gerektiğini belirten Vali Dağlı, bilhassa parklar, oyun alanları ve okul bahçeleri civarında kontrolsüz hayvan bakımı yapmamalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde meskûn mahalde beslenmelerinin daha büyük sorunlara yol açacağını kaydeden Vali Dağlı, sahipsiz sokak hayvanlarının beslemelerini yapmak isteyen veya sahiplenerek bakımlarını üstlenmek isteyen vatandaşların belediyelerin hayvan barınaklarına müracaat ederek, veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği ifade etti.

Valilik toplantı salonunda Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Birlik Müdürü Necat Yazıcı katıldı.