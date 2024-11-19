Fuat Özyurdakul, mamaları küçük küçük paketler halinde hazırladı. Daha sonra okullara ulaştırarak öğrencilere verdi. Öğrencilerde bu mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.

Özyurdakul, “Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımızı korumak, hayvanlara karşı sevgi duyguları aşılamak, onları korumak haklarına saygı duyulmasını öğretmek için okullara mama ulaştırdık. Öğrencilerimiz mama dağıtımı yaptılar. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Sunguroğlu Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 2015 yılından beri hizmet veren Hayvanlar Alemi Pet Shop’ta, kedi ve köpek mamalarının yanı sıra kuş ve ürünleri, balık ürünleri satışı yaptıklarını belirten Fuat Özyurdakul, “Hayvanlarla ilgili aklına gelebilecek her şey işyerimizde mevcut.” diye konuştu.

Editör: RIFAT KARA