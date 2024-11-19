Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ilk olarak Sungurlu Kaymakamlığı ile protokol imzaladı. Kaymakam Mutlu Köksal ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova tarafından imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmaları, yükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için yapılan seminer, konferans gibi etkinliklere kamu kurum ve kuruluşlarında görevli alanında yetkin kişilerin destekte bulunmaları, ilçede yapılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere ağaçlandırma yapılacak alanlarda fidan dikim çalışmalarına destek olunması, maddi durumu zayıf olan yükümlüler ve ailelerine maddi destek ve yardımda bulunulması konularında mutabakat sağlandı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü daha sonra Sungurlu Belediye Başkanlığı ile de işbirliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere ile imzalanan protokol ile yükümlülerin çeşitli hizmetlerde çalışması için anlaşma yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova ayrıca Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Belediye Başkanı Adem Özel ile de işbirliği protokolü imzaladı.