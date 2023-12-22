Alınan bilgiye göre il merkezinde 15-22 Aralık 2023 tarihleri arasında asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 12 adet ateşli silah (6 ruhsatsız tabanca ve 6 tüfek), 32 adet fişek (27 adet av fişeği ve 5 adet tabanca fişeği), 3 adet kesici ve delici alet, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.