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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu kapsamda son bir haftada yapılan şok uygulamasında çok sayıda silah, kesici-delici alet ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada asayiş birimlerinin şüphe üzerine ve mahalle bazlı düzenlediği şok uygulamalarının sürdüğü açıklandı. İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 11 - 18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; 13 adet ateşli silah (7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 3 adet kuru-sıkı tabanca), 2 adet kesici - delici alet, 2 adet şarjör, 34 adet fişek, 132 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Açıklamada halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği açıklandı.