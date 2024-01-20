İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen şok uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 12-19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile ele geçirilen silahlara ait 115 adet fişek, 1 adet şarjör, 9 adet kesici ve delici alet, 51 adet sentetik ecza maddesi, 69 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi, 1.33 gram bonzai maddesi, 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildiği duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız. Bu kapsamda şok uygulamalarımızın sürecektir” görüşüne yer verildi.