Ç.S.(30) idaresindeki 19 ACC 311 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak afet evleri istikametine kaçtı.

Polis kovalamacası ile Sülüklüevler bölgesinde bulunan kurban kesim alanında durdurulan kamyonetin sürücü ile araçta bulunan Y.Ç.(37) ve Ü.T. (31) yaya halde kaçmaya çalıştı.

Ekiplere mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yapılan kontrolde 0.98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 35 bin 400 lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen kamyonet çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK