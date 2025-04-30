Alınan bilgiye göre Aydın S.(42), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 39. Sokakta bulunan evinin bahçesinde iddiaya göre tanımadığı iki erkek biri kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Aydın S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.