Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi Çiftlik Mezarlığı karşısına bir otomibil kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan ve otomobilin içinde bulunanlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında otomobilde bulunan kişi yada kişilerin yaralandığı ihtimalini değerlendiren polis, kentte bulunan hastanelerde tedbir aldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda boş fişek tespit edildi.