H.A. idaresindeki 19 HN 110 plakalı cip, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak’ta içeri örümcek girmesi nedeni ile kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile kızı A.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, kapanan yol cipin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK