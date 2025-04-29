Şakir K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak’ta seyir halindeyken frenini tutmaması sonucu kontrolden çıkarak Beytepe 1. Cadde üzerinde bir apartmanın çevre duvarını yıkarak 1. Kat balkonuna çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada serviste bulunan S.E.Ö. (17) ile Muhammet A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan servis aracı ile apartman dairesinde maddi hasar meydana gelirken araç çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK