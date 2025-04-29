N. Ü.(34) idaresindeki 34 RL 8834 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi sonunda bulunan İçeridere Bağları mevkiinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan N. Ü. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobil olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardında otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK