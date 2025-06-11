Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda bayramlaşma bu yıl da Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesi’nde gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile birlikte çok sayıda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafı katıldı. Oda Başkanı Şahin, bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkının Kurban Bayramını kutladı. Şahin, tüm üyelerle tek tek bayramlaşırken konukları ile yakından ilgilendi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Bayramların umutları canlandıran, herkesi kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzuru pekiştiren anlamlı günler olduğunu vurgulayan Tahsin Şahin konuşmasında şunları kaydetti:

“Bayramlar, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini kuvvetlendiren fertleri birbirine yakınlaştıran, sevgi, muhabbet ve kardeşlik ortamını tesis eden mutlu ve huzurlu günlerdir. Küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldıran bayramlarda toplumsal birliktelik ve bütünlük en yüksek düzeyde hissedilmektedir. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan temenni ediyorum.” Yoğun ilginin olduğu bayramlaşma töreninde misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR