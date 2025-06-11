Hitit Bilirkişiler Derneği Başkanı İbrahim Ahıshalı, yargı sisteminde adil kararların sağlanmasında önemli bir rol üstlenen bilirkişilik kurumunda yeni dönemin başladığını bildirdi. Mayıs 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle birlikte, bilirkişi olmak isteyenler için şartların netleştiğini, eğitim süreçlerinin ise yeniden yapılandırıldığını kaydeden Ahıshalı, “Bilirkişilik yalnızca teknik bilgi değil; yüksek etik anlayış ve güvenilirlik gerektiren bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Ahıshalı, yeni düzenlemeye göre bilirkişi adaylarının adli sicil kaydının temiz olmasının şart olduğunu belirterek, “Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, sahtecilik gibi ağır suçlardan hüküm giyenler; affa uğramış olsalar dahi bilirkişilik yapamayacak. Ayrıca terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilerin başvuruları da kabul edilmeyecek.

Bilirkişilik görevinden daha önce çıkarılan, memuriyetten ya da meslekten disiplin cezasıyla uzaklaştırılan kişiler yeni dönemde sisteme geri dönemeyecek. Her aday yalnızca bir bölge bilirkişi kuruluna başvurabilecek.

Adayların başvuracakları uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmaları gerekiyor. Uzmanlıklarını diploma, belge ya da ustalık belgesiyle kanıtlamak zorundalar. Bazı alanlar için bu süre, Daire Başkanlığı tarafından daha uzun da belirlenebiliyor” dedi.

Yeni yönetmelikle birlikte bilirkişi adaylarının en az 24 saatlik temel eğitimi tamamlamasının zorunlu hale geldiğini söyleyen Ahıshalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Bu eğitimin yarısı teorik, diğer yarısı ise uygulamalı olacak. Derslerin en az %92’sine katılım şartı aranıyor. Eğitimler, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilecek.

Bilirkişi olarak görev yapmaya devam etmek isteyenler, sicile kayıt tarihinden itibaren her üç yılda bir, en az 6 saatlik yenileme eğitimine katılmak zorunda olacak. Eğitime katılmayan bilirkişiler, tekrar başvuru yapana kadar görev alamayacak.

Bilimsel yetkinliği yüksek olan ve ilgili genelgede belirtilen adaylar temel eğitimden muaf tutulabilecek. Ayrıca SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanları, sadece kamulaştırma alanında bilirkişilik yapacaksa eğitim ve tecrübe şartlarından muaf sayılacak.

Hukuk fakültesi mezunları yalnızca hukuk alanında bilirkişilik yapabilecek. Hukuk dışı alanlar için ayrıca ilgili alanda uzmanlık belgesi sunmaları gerekecek.

Yeterli bulunmayarak başvurusu reddedilen adaylar, tekrar başvurabilmek için en az bir yıl beklemek zorunda. Bu süreçte eksiklerini tamamlamaları öneriliyor.”

“HEM BİLGİ HEM GÜVEN ŞART”

Hitit Bilirkişiler Derneği Başkanı İbrahim Ahıshalı, yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemelerle birlikte adalet sistemine katkı sağlayacak daha nitelikli ve sorumluluk sahibi bilirkişilerin görevlendirilmesi hedefleniyor. Adayların sadece bilgi değil, aynı zamanda etik değerlere de sahip olması büyük önem taşıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi