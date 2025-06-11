Yaz okulunun 30 Haziran’da başlayacağını ve 6 hafta süreceğini kaydeden Kıyıklık, “Gençler, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumayı öğrenirken, temel dini bilgiler, hadis dersleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatıyla manevi yönlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Hafta içi her gün 4 dersten oluşan programda dini eğitimin yanı sıra futbol, basketbol, yüzme, okçuluk, buz pateni, satranç, mangala ve bowling gibi birçok sportif ve zihinsel etkinlik yer alacak. Katılım tamamen ücretsiz olacak program kapsamında öğrenciler, Elif-Ba, ilmihal kitapları, kalem ve defter gibi tüm eğitim materyallerini TÜGVA’dan temin edecek” dedi.

Yaz Okulunun Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu’nda yapılacağını belirten TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, programın yalnızca akademik değil, ahlaki ve sosyal yönleriyle de gençlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ