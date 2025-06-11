Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, “Toprak Bayramı” ve “Toprak Haftası” kapsamında yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, kamu yararı adı altında yapılan plansız uygulamaların geleceğimizi tehdit ettiğini belirtti.

Her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar gününün “Toprak Bayramı”, 11-17 Haziran tarihlerinin ise “Toprak Haftası” olarak kutlandığını kaydeden Necati Gül, yaptığı açıklamada 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun önemine vurgu yaptı.

Gül, “Toprak, kaybedildiğinde yerine konulamayacak bir kaynaktır. Bilimsel temellere dayanan koruma ve kullanım planları olmadan, bu kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetemeyiz” dedi.

Toprağın canlı bir varlık ve hayatın kaynağı olduğunu belirten Gül, “Toprak varsa hayat var” sözünün artık bir ilke haline geldiğini söyleyerek, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, erozyon, çoraklaşma ve bilinçsiz gübreleme gibi etkenlerle hızla toprak kaybı yaşandığına dikkat çekti.

Son yıllarda artan “Benim arazim, istediğimi yaparım” anlayışının yanlış ve tehlikeli bir düşünce olduğunu vurgulayan Gül, “Arazi senin değil, insanlığın. İstediğin gibi imara açamaz, fabrikalar dikemezsin. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “kamu yararı” adı altında tarım arazilerinin sanayi ve imara açılmasına tepki gösteren Gül, “Gerçek kamu yararı fabrika ya da işyeri değil, topraktır. Organize Sanayi Bölgelerinde boş alanlar varken, 1. sınıf tarım arazilerini üç-beş kişiye istihdam sağlamak adına imara açmak, sadece bugüne değil, geleceğe de ihanettir” dedi.

Gül, marjinal araziler dururken, sadece hafriyat maliyetini düşürmek uğruna mutlak tarım arazilerine “kamu yararı” kılıfıyla müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda, toprağa sahip çıkmanın bir vatan görevi olduğunun altını çizen Necati Gül, “Vatan, millet, bayrak sevgisi nutuklarla değil, toprağı koruyarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakarak gösterilir. Atalarımız köylerini doğayla uyum içinde kurdu. Biz ise rant uğruna bu dengeyi yok ediyoruz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK