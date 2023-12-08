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Sungurlulu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış’ın, tedavisi için başlatılan yardım kampanyası bugün itibariyle yüzde 100 seviyesine ulaştı. Ailesi mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile paylaştı. Katkısı olan tüm yardımseverlere teşekkür etti.



Çalış ailesi İbrahim bebeğin tedavisi için Dubai biletini aldı. Valilik onaylı hesapta toplanan yaklaşık 1 milyon 820 bin dolar İbrahim için umut oldu.

Sungurlular başta olmak üzere ilçe dışında yaşayan birçok Çorumlu ve Türkiye’nin dört bir tarafından hayırseverler İbrahim bebeğe destek için adeta yarıştı ve hedeflenen para toplandı.