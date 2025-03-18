1 yıl önce SMA Tip 2 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan minik Ege’nin tedavi olabilmesi için 68 milyon liraya ihtiyaç var. Ege Bostancı’nın tedavi masrafını toparlayabilmek için Valilik İzinli kampanya devam ediyor.

ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI

Baba Hasan Bostancı, Ege’nin hayata tutunabilmesi için çok az bir süre kaldığını belirterek, Ramazan ayında tüm hayırsever işadamlarından ve Çorum halkından fitre ve zekat bağışı kabul ettiklerini söyledi.

SMA hastalığı ile mücadele eden minik Ege’nin her sabah, eline aldığı küçük terliklerini sıkıca tutarak; “Bir gün bu terliklerle yürüyüp koşacağım. Parkta arkadaşlarımla oynayacağım” dediği öğrenildi.

İŞTE EGE'NİN HESAP NUMARALARI

Dubai’de tedavi olacak minik Ege’ye destek olmak isteyenler için Valilik onaylı hesap numaralı şu şekilde;

Alıcı: Ege Bostancı

Açıklama: Ege

ZİRAAT BANKASI:

TL IBAN: TR 76 0013 4000 0234 6220 6000 01

USD IBAN: TR 49 0013 4000 0234 6220 6000 02

EURO IBAN: TR 49 0013 4000 0234 6220 6000 03

GBP IBAN: TR 92 0013 4000 0234 6220 6000 04

Editör: Haber Merkezi