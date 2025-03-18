Çorum Kafkas Kültür Derneği (KAFDER) yönetim kurulu üyeleri Aksular Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gıda ve lavaş üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınabildi. Yanan fabrikadaki hasar oldukça büyük boyutlarda olduğu görüldü.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular Gıda firmasına ait gıda ürünleri üreten fabrikada meydana gelen yangının ardından firma yetkililerine geçmiş olsun ziyareti düzenleyen Çorum KAFDER yöneticileri bu üzücü ağır hasarlı yangından dolayı firma sahibi Ahmet Aksu'ya üzüntülerini dile getirdi.

Ahmet Aksu ile yangın üzerine sohbet ederek olaydan duydukları üzüntüyü dile getire heyet firmanın üzüntüsünü paylaştıklarını, her koşulda yanlarında olduklarını da vurguladılar.

Editör: Haber Merkezi