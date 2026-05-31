Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac görevini yerine getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Bülent Tüfenkçi, AK Parti ve MHP’den üst düzey siyasetçiler, valiler, yargı mensubu, akademisyen ve bürokratlardan oluşan 37. Türk hacı kafilesine telefonla hitap etti ve “Allah kabul etsin” temennisinde bulundu. Erdoğan’ın hitap ettiği hacılar arasında, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Zeki Gül de yer aldı.

İstanbul Vaizi Dr. Muhammed Masum Vanlıoğlu’nun başkanlığındaki kafileye, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Safi Arpaguş tarafından Diyanet İşleri’nin merkez binasında yemek verildi. Bu yemeğe, Riyad Büyükelçisi Prof.Dr. Emrullah İşler de katıldı.