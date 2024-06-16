Slovenya ile Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Dakikalar 17'yi gösterirken sağ kanattan gelişen atakta topla ceza sahasında buluşan Eriksen, Danimarka'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

EURO 2020'nin ilk maçında kalp rahatsızlığı geçiren ve bir süre futbola veda eden Eriksen böylece bir sonraki EURO'da gol bulmuş oldu.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Danimarka devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Slovenya ikinci yarıda oyun üstünlüğünü aldı. Özellikle Sesko ile gole birçok kez yaklaşan Slovenya aradığı golü ise 77'de buldu.

Elemelerdeki Danimarka mücadelesinde gol kaydeden Erik Janza bir kez daha gol kaydetti ve Slovenya'ya 1 puanı getiren isim oldu.

Gruptaki diğer mücadelede Sırbistan ile İngiltere karşılaşacak.