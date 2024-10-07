Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne İsrail Siyonizminin Filistin halkına yönelik soykırım düzeyine varan saldırılarının ABD ve batılı emperyalistler ve Ortadoğu'da işbirlikçilerin askeri, lojistik ve istihbarat desteğiyle yeni bir aşamaya geldiğini bildirdi.

İsrail’in bir yılda yaptığı katliamların Hamas ve Hizbullah yöneticilerine yönelik suikastlerle savaşı yeni bir düzeye getirdiğini kaydeden Özünel, “Lübnan’a yönelik hava ve kara saldırısı bir bölge savaşını tetikleyecek emareler taşıyor” dedi.

“TÜRKİYE-İSRAİL TİCARİ İLİŞKİLERİ SÜRÜYOR”

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail’e ve arkasındaki güçlere yönelik eleştirisinin geçmişten bugüne işbirlikçi tutumunu gizleyemediğini belirten Özünel, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Emperyalistleri eleştiren tek adam tek parti yönetimi İsrail’le ticaretini her boyutta sürdürüyor. Adana İncirlik ve Kürecik Üssü İsrail'e istihbarat desteği vermeye devam ediyor. Türkiye-İsrail ile ticari ilişkileri bitmiş değil. Gemiler, kargo uçaklarıyla askeri ve diğer ihtiyaçları karşılayacak her türlü ticaret sürüyor. Son bir haftada 80’i aşkın gemisi İsrail limanlarına yük taşıdı. Katliamlar başladıktan 7 ay sonra iktidar tarafından kesildiği iddia edilen ticaret üçüncü ülkeler ve Filistin üzerinden katlanarak sürdürülüyor. İşgal ve saldırıların petrol ihtiyacı Türkiye üzerinden karşılanmaya devam ediyor.

ABD, emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri Ortadoğu’da vekâlet savaşlarını derinleştirecek, yeni çatışma alanları yaratacak hamleleri ile Ortadoğu ve dünya halklarına, işçi ve emekçilere yönelik baskı ve savaş politikalarını sürdürecekler. Tek adam tek parti yönetimi yaşanan çelişki ve çatışmalardan yararlanarak iç politikayı dizayn etme, yeni bir Yenikapı ruhu oluşturmak üzere kolları sıvamıştır. İktidar işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamak yerine, İsrail’in saldırganlığını göstererek tüm muhalefeti hizaya getirmeye çalışmaktadır.”

“NATO VE ASKERİ BİRLİKLERDEN ÇIKILMALIDIR”

Filistin’e, Lübnan’a yönelik katliam ve saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk 41 bin 870 insanı katleden, 2 milyona yakın insanı yerinden eden İsrail barbarlığını durdurmak için yapılacakların açık ve net olduğunu vurgulayan Özünel, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“⁠İsrail’le tüm ticari ilişkiler kesilmeli, gemiler ve uçaklarla yapılan ticaret durdurulmalıdır. ⁠İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılmalı, emperyalistlerle ikili askeri anlaşmalardan çıkılmalıdır. ⁠NATO ve askeri birliklerden çıkılmalıdır.

⁠İsrail işgal ettiği topraklardan, ABD ve emperyalist ülkeler Ortadoğu’dan derhal çekilmelidir.

Ülkemiz işçi ve emekçilerini, bölge halklarını emperyalizm destekli bu Siyonist barbarlığı durdurmak için mücadeleye çağırıyoruz! İşçiler, emekçiler, halklar olarak birleşeceğiz ve ortak mücadele ile barışı sağlayacağız. Ortadoğu'da barışı getirecek, halkların bir arada eşit yaşamasını sağlayacak olan ortak mücadelemizdir. Bir kez daha İsrail barbarlığına karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

İşgalciler yenilecek, direnen halklar kazanacak!”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ