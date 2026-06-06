Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde düzenlenen "Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması" kapsamında çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

Etkinlikte konuşan Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi-Bektaşi geleneğinde makam ve mevki anlayışının bulunmadığını belirterek, toplumsal barış, eşitlik ve dayanışma vurgusunda bulundu.

Çorum'un tarih boyunca önemli olaylara ev sahipliği yaptığını ifade eden Geçmez, haziran ayının aynı zamanda Çorum Katliamı'nın yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak yaşamını yitirenleri andı.

Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen Kadıncık Ana ve Pir Sultan Abdal heykellerine değinen Geçmez, Kadıncık Ana'nın kadınların toplumdaki yerini ve Alevi inancındaki önemini, Pir Sultan Abdal'ın ise haksızlıklara karşı direnişi simgelediğini söyledi.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan da Alevi toplumunun geçmişten günümüze yaşadığı zorluklara rağmen örgütlenmeye ve inancını yaşatmaya devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır sürdürülen örgütlü mücadelenin önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Aslan, Alevi inancının Anadolu'nun kadim inançlarından biri olduğunu dile getirdi.

Alevi kurumlarının yalnızca ibadet hizmeti sunan yapılar olmadığını kaydeden Aslan, toplumsal ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek Çorum'daki Rıza Şehri projesini buna örnek gösterdi.

HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu ise konuşmasında Anadolu'nun tarihsel birikimine ve farklı kültürlerin birlikte yaşama geleneğine dikkati çekti.

Tarih boyunca farklı kimlik ve inançların bir arada yaşayabildiğini ifade eden Kenanoğlu, güçlü bir toplumsal yapının farklılıkların tanınması ve korunmasıyla mümkün olacağını söyledi.



SOL Parti Sözcüsü Alper Taş da Rıza Şehri projesinin dayanışma, eşitlik, özgürlük ve birlikte yaşam anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Projenin geleceğe yönelik önemli bir toplumsal model sunduğunu ifade eden Taş, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye'de demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış talepleri etrafında mücadele yürüttüklerini söyledi.

Ekonomik sorunlar, çevre konuları ve farklı toplumsal kesimlerin taleplerine değinen Aslan, demokratikleşme ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise dayanışmanın önemine dikkati çekerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu savunan Baş, emekçilerin yaşadığı sorunlara değinerek eşitlik, özgürlük ve dayanışma temelinde bir toplumsal düzen çağrısında bulundu.



DEM Parti TBMM Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de konuşmasında Alevilerin tarih boyunca çeşitli baskı ve ayrımcılıklara maruz kaldığını belirterek demokrasi, hukuk, eşit yurttaşlık ve toplumsal barış konularında değerlendirmelerde bulundu.

Koçyiğit, farklı kimlik ve inanç gruplarının haklarının tanınmasının kalıcı barış ve demokratik toplum açısından önem taşıdığını ifade etti.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Rıza Şehri projesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Anadolu'nun çok kültürlü yapısının korunması gerektiğini belirten Günaydın, dayanışma, demokrasi ve birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Kadıncık Ana ve Pir Sultan Abdal heykellerinin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlik, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması" programı kapsamında gerçekleştirildi.