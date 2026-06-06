Çorum Belediyesi öncülüğünde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na ilimizin “Gastronomi Şehri” olarak katılması hedefi doğrultusunda hazırlanan “Gastro Çorum” projesinde düzenlenen Açık Ateş Etkinlikleri nedeniyle “UNESCO Yolculuğunda Çorum” Söyleşi programı gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de Milliyet Gazetesi Gastronomi Yazarı Zeynep Kakınç’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Yöresel Yemek Araştırmacısı-Yazar Adnan Şahin birlikte katılarak ilimizin gastronomi yolculuğu hakkında bilgiler verdi.

Çorum’un Hititlerle başlayan binlerce yıllık mutfak kültürünün, günümüz mutfağıyla bütünleşerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı hedefi doğrultusunda uluslararası ölçekte tanıtılmasının önemini vurgulayan Vali Çalgan, ayrıca gastronominin yalnızca yemek kültürü değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması, turizmin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.

Vali Çalgan: “Çorum’un gastronomi yolculuğu, geçmişten gelen köklü mutfak hafızasını geleceğe taşıyan bir vizyonun ürünüdür. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve bu yolda bizleri yalnız bırakmayan yerli yabancı tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Muhabir: Haber Merkezi