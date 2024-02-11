Siyasi etik ve ahlaktan yoksun olarak yapılan açıklamayı önce Allah’a sonra Çorumlulara havale ettiğini belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“AKP’li mevkidaşım Yusuf Ahlatçı’nın aday tanıtım toplantılarında yaptığı ve benim tekrardan kullanmaya imtina ettiğim sözleri kendisine ve partisine aynen iade ediyorum. Çorum halkı da Türkiye halkı da kimlerin kimlerle hangi şekilde yol yürüdüğünü, sözde çözüm sürecinde AKP’nin teröristlerle hangi seviyede ilişki kurduğunu, ayaklarına mahkeme götürüp davul zurnayla karşıladığını, Oslo’da yapılan sözde barış görüşmelerini, askerimizin başına çuval geçirilirken ses çıkarmayanları, şehitlerimize kelle diyenleri, Süleyman Şah Türbesi’ni Türk toprağından kaçıranları, meydanlarda, TRT ekranlarında terörist başı Öcalan’ın mektubunu okutanları çok iyi biliyor. Yine AKP’nin kuruluş sürecinde sırtını FETÖ’ye dayadığını, beraber yol yürüdüklerini, sıkıştığı zaman Kürtlerin oyunu alabilmek adına sırtını PKK’ya dayadığını da biz çok iyi biliyoruz. Bizim partimiz Türkiye’de siyasi ahlak yasası çıkarılmasını istiyor. AKP’nin böyle bir yasa istemeyeceğini biliyoruz elbet ama şayet o yasa çıkarsa kim ki ahlaksızlık, yolsuzluk yaptıysa, devleti zarara uğrattıysa, kamu mallarını yandaşlara peşkeş çektiyse, devlet mallarını yabancılara kim sattıysa, kim teröristlerle işbirliği yaptıysa, ülkemize döşenen mayınlara kim göz yumduysa, kozmik odayı teröristlere kim açtıysa, kim halkımıza yalan söylüyorsa ben de dahil hapis yatsın diyoruz. Söz kişinin aynasıdır. Sayın Ahlatcı o konuşmayı yaparken aynaya bakarak konuşmuş olmalı ki ağzından o cümleler dökülmüş. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bu ülkeyi bu illetten, bu çirkin ve ayrıştırıcı siyasetten kurtarıncaya kadar yolumuza devam edeceğiz. Ahlak dışı yapılan siyaseti de halkımızın vicdanına bırakarak bıkmadan, usanmadan, çirkinleşmeden mücadelemize devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ