Çorum’da 3 yıl önce kurulan ve bir mahalle derneği olduğu halde oldukça etkili çalışmalar yapan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği, sadece bir mahalleye hitap etmek yerine tüm Çorum’u kucaklayan ve kent genelinde hizmet üretmek amacıyla kendisini feshedecek.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği, bundan böyle Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG)olarak faaliyetlerini sürdürecek. Genel olarak Ulukavak Mahallesi, zaman zaman da kent geneli için bir çok çalışmalara imza atan ve 3 yıl önce İlhan Kılıç tarafından kurulan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği, kısa zaman içerisinde Çorum halkının takdirini kazanırken, sivil toplum kuruluşları arasında da önemli bir yer edindi.

Bundan böyle sadece mahalle bazında değil, tüm Çorum genelinde hizmet üretmek istediklerini söyleyen Dernek Başkanı İlhan Kılıç, bu nedenle hem tüzük, hem de isim değişikliğine gideceklerini söyledi.

15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 19.30’da derneğin Osmancık Caddesi Ölçek İşmerkezi kat: 3. No: 404 adresinde genel kurul yapacaklarını bildiren İlhan Kılıç, tüm dernek üyelerini ve Çorum halkını toplantıya davet etti.

İlhan Kılıç, genel kuruldan çıkacak karar doğrultusunda bundan sonra yollarına Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG)olarak devam edeceklerini açıkladı.

Editör: HABER MERKEZİ