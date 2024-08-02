Salı ve Çarşamba günlerini çifter antrenmanla geçiren kırmızı-siyahlı ekip, dün tek çalıştı. Saat 11.30’da, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda taktik içerikli bir çalışma yapan Ahlatcı Çorum FK, 14.30 sıralarında ise hazırlık maçı için Sivas’a hareket etti.

Ahlatcı Çorum FK ile EMS Yapı Sivasspor arasında Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta, sezon öncesi takımının son durumu görme fırsatı bulacak.

Ahlatcı Çorum FK, yeni sezon öncesi ilk ve tek hazırlık maçını 1.Lig ekibi Adanaspor ile oynamış ve karşılaşma 1-1 bitmişti.