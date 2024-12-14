Hitit Üniversitesi’ne ait Oğuz Adası tesisinin atıl vaziyette durduğunu hatırlatan Cebeci, daha önceki açıklamasında “Eğer hizmete açılmayacaksa, belediye olarak biz burayı işletmeye hazırız. İlçede rektörlüğün teknesi var. Atıl durumda bekliyor. Devletin yatırımları atıl vaziyette durmasın. Bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulsun. 10 yıllık proje halen tamamlanamadı. Ne zamana kadar bekleyecek, ne olacak." diye sorduğunu ancak sorularına karşı taraftan hiçbir muhatap bulamadığını anlattı.

“KAPIDA NEDEN 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ BEKLİYOR?”

Cebeci bugünkü açıklamasında şunları söyledi: “Tesisler atıl vaziyette bekliyor. Burası madem açılmayacaksa kapıda 3 tane güvenlik görevlisi neden bekliyor onu da bilmiyoruz. Bu tesis açılmayacaksa güvenlikçilere de yazık. Bir kere masraf yapılsın büyük parmaklıklarla tel örgüye alınsın, kapıya da kilit vurunsun en azından muhafaza altına alınmış olur. Burada yine bir teknemiz var rektörlüğe ait. 5 yıldır tekne battı mı çıktı mı ne olduğuna dair ne arayan var ne soran. Biz de sadece uzaktan bakıyoruz.”