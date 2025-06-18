Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

Okul müdürü Dr. Özlem Çerezci gösteri ve sergiye katılan tüm misafirlere ve okuldaki tüm öğretmen ile personele ayrıca teşekkür etti. Çerezci, bu tarz etkinliklerin çocuklar için gelişimsel açıdan çok kıymetli olduğunu dile getirerek Çorum'da ilk defa Özel Eğitim Anaokulunda yıl sonu gösterisi ve sergisi yapma konusunda öncü olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.