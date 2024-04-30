CHP Halkçı Liseliler İl Başkanı Sır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredat çalışmasına tepki gösterdi. Atatürk ilke ve inkılaplarına sözde değil özde bağlı Türk gençleri olarak; Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yer almadığı müfredatının Türkiye Cumhuriyeti'nin Eğitim Müfredatı olarak kabul etmediklerini dile getiren CHP Halkçı Liseliler Çorum İl Başkanı Benan Sır, açıklamasında tepkisini şöyle sürdürdü:

‘22 yıllık iktidarları boyunca 18. kez değişen eğitim sisteminde ismiyle bile siyasi propaganda yapılan bu müfredatın her satırında ahlaklı, erdemli ve inançlı birey yetiştirmenin önemine vurgu yapılmış, sabır telkininde bulunulmuş, fakat Atatürk ve Cumhuriyet kelimelerini kullanılmayıp laiklik ilkesi kaldırılmıştır.

Göreve geldiği günden bu güne kadar laik eğitime karşı duran Milli Eğitim Bakanı'nın asıl amacının Çağdaş ve Bilimsel Eğitim Çizgisi Üzerinde eğitim vermek değil, Müfredatı Tarikat ve Cemaatler ile birlikte oluşturup; kendi ideolojileri doğrultusunda eğitilmiş bir nesil yaratma olduğu ortadadır. Matematiğin, Fiziğin, Kimyanın, Biyolojinin geri planda atılıp dini içerikleri ön plana çıkartmaya çalışmak 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetini karanlık bir çöküşe sürüklemekten başka bir şey değildir. Aynı zamanda yayımlanan bu müfredat ile birlikte Anayasa değişikliği isteklerinde amaçlarının ne olduğunun sinyallerini vermeye devam ediyorlar.

Bizler Atatürk ilke ve inkılaplarına sözde değil özde bağlı Türk Gençleri olarak Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yer almadığı müfredatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Eğitim Müfredatı olarak kabul etmiyoruz!’

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ