İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu, ilimiz köylerinde yaşanan sinek probleminin sebeplerini araştırarak sinek popülasyonunun azaltılması için yapılması gereken çalışmaları da ele aldı.

İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı ikinci toplantısında köylerdeki sinek sorunu ile ilgili komisyonun hazırladığı raporu Mehmet İpek üyelerin bilgisine sundu.

Köylerde yaşanan karasinek ve sivrisinek problemlerinin asıl kaynağının açıkta bulunan hayvan gübrelikleri, açıktaki su birikintileri, bataklıklar, açıkta kalan kanalizasyon suları, çürümüş meyve sebze yığınları, evlerin önündeki su birikintilerine mutfaktan çıkan atık suların verilmesi, çöp konteynerlerinin kapağının kapatılmaması, ayrıca köylerin içindeki meydan çeşmelerinden sulanan hayvanların gübrelerinin birikerek suya karışmasının da sineklerin yaşam ortamlarının çoğalmasına yol açtığını dile getiren Komisyon Başkanı İpek, sinek popülasyonunun azaltılması için gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta su akıtılmayarak kanalizasyona bağlanması, gıdaların açıkta bırakılmaması, bataklıkların kurutulması, çürük meyve sebzelerin toplanarak üzerinin toprakla kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Köylerde sinek popülasyonunun artmasının belli başlı nedenlerinin bunlar olduğunu açıklayarak “Köy sakinleri bu sorumlulukları yerine getirmediği müddetçe ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım sinek popülasyonu azalmayacaktır” diye konuşan Mehmet İpek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlamanın nasıl yapıldığı konusunda da bilgiler verdi.

İpek ayrıca ilimiz merkez ve 13 ilçesinde bulunan köy ve mahalle sayısının 1000 olduğunu hatırlatarak köy ve mezra yerleşim yerlerinin dağınık olması ve geniş alana yayılması nedeniyle hepsinde karasineklere karşı ilaçlamanın yetersiz kalacağını, ayrıca ilaçlamanın oldukça pahalı bir işlem olması sebebi ile bütçeye aşırı yük bineceğini ve ölü bir yatırım olacağını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ