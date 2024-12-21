Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdür Selami Tüysüz, Kurum Ortağı İlker Zorba, Çorum Sınav Kurs Merkezi Müdürü Osman Ülker ve Salim Çıplak’dan gazetecilere geçmiş olsun ziyareti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun korumalarınca darb edilen ve kötü muameleye maruz kalan Haberci19 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Cuma Şahin ile Çorum Net Tv İmtiyaz sahibi engin Erenler’i ziyaret eden Sınav Eğitim Kurumları yöneticileri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ