Arca Çorum FK’nın transfer listesinde yer alan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun mutlaka transfer edilmesini istediği Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nin kaptanı Sinan Osmanoğlu’nun, Başkent ekibinden ayrılmak için izin istediği öğrenildi.

Arca Çorum FK’ya gelmek isteyen Sinan Osmanoğlu’nun, Gençlerbirliği’nden ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ve bonservisinde kolaylık sağlanmasını istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

1,97 boyunda olan 35 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 resmi maçta 245 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Arca Çorum FK’nın, Gençlerbirliği’nden Metehan Mimaroğlu ve Oğulcan Ülgün’ü de kadrosuna katmak istediği biliniyor.