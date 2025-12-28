Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulu, 1.167 delegeden 59’unun katılımıyla ikinci oturumda yapıldı.

Adapazarı Orhangazi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda seçime Enes Zengin başkanlığında tek liste ile girildi. 25 kişilik liste delegeler tarafından onaylanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin yeşil-siyahlı kulübün 47.başkanı oldu.

Enes Zengin’in, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın isteği üzerine aday olduğu belirtildi.