Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Gençler Serbest Güreş Grup Birinciliği 25-27 Aralık tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda güreşçi katılım sağladı.

2 gün süren müsabakalar sonunda 65 kiloda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Samet Aslan ve 80 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mehmet Efe Koca birinci olarak, yine Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Berat Veli Körpeş 55 kiloda, Ömer Faruk Özdemir 92 kiloda ikinci olarak ve İskilip İmam Hatip Lisesi’nden Erdem Topal 71 kiloda üçüncü olarak 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.