Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 17.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Artvin temsilcisi Hopa Belediyespor’u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Osmancık’ın sultanları maçı 3-0 kazanmasını bildi.
Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 33’e yükseltirken, konuk Hopa Belediyespor ise 8 puanda kaldı.
SALON: Osmancık İlçe.
HAKEMLER: Can Acar, Ayşegül İnce.
OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyzanur, Sudem, Feride, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, Huri, İrem, Yaren, Zeynep, Helin, Macide.
HOPA BELEDİYESPOR: Saniye, Zeynep, Aysu, Nisa, Çağlanur, Azranur, Yağmur.
SETLER: 25-10, 25-17, 25-17.